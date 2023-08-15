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وزير الإسكان يٌصدر 4 قرارات لإزالة مخالفات بالمدن الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
09:43 ص | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة يصدر قرارات إزالة جديدة

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة يصدر قرارات إزالة جديدة

أصدَر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة مخالفات بناء واقعة داخل كردون أجهزة تنمية (جزيرة الوراق – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – العبور - السادات).

الجزار: منع المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين

وأكّد وزير الإسكان، ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن.

ونصت القرارات على أنَّ تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء الواقعة بجزيرة الوراق وعددها 31 متغيرًا بنائيًا، والمتمثلة في أعمال بناء مخالفة بدون ترخيص، وكذا مخالفات البناء المقامة من شركة لصناعة السيارات على قطعة أرض بالحي الصناعي (ب ، ج) بمدينة العبور، والمتمثلة في بناء ورش بمساحة نحو 57504 م2 دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

كما نصت القرارات على إزالة مخالفات البناء المقامة من شركة على قطعة أرض مقام عليها مدرسة بمشروع دار مصر بالمنطقة السكنية 17 بمدينة السادات، والمتمثلة في إنشاء حمام سباحة متداخل بالردود يعلوه مظلة «هيكل معدني» وغرفة كهرباء وكرفان معدني ومظلة معدنية أعلى الملعب، بدون ترخيص وبالمخالفة للترخيص الصادر للقطعة، ومخالفة البناء المقامة بقرية سياحية بالساحل الشمالي الغربي بحري الطريق الساحلي «إسكندرية - مطروح»، والمتمثلة في بناء 5 محال كاملة التشطيب بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

وتضمنت القرارات تكليفات بأن تتولى أجهزة تنمية (جزيرة الوراق – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – العبور - السادات)، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ القرارات.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.