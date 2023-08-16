استقرار ملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء

تواصل أسعار الحديد والاسمنت اليوم في الاسواق المصرية ثباتها منذ بداية أغسطس الجاري، في ظل تراجع الأسعار الشهر الماضي بنحو 1000 جنيه، كما أنّ الفترة الحالية تشهد توازن بين العرض والطلب، وتختلف الأسعار حسب الأنواع والشركات، حسب ما صرح به عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية لـ«الوطن».

وترصد السطور التالية أسعار الحديد والأسمنت اليوم، كما يلي.

أسعار الحديد اليوم

- يسجل سعر طن حديد عز 36 ألفا و117 جنيها.

- يبلغ سعر طن حديد السويس للصلب 32 ألفا و50 جنيها.

- كما يسجل سعر حديد بشاي 33 ألف جنيه.

- فيما وصل سعر حديد المراكبي 31 ألفا و500 جنيه.

- - حديد المصريين 32 ألفا و50 جنيها.

- كما يسجل حديد العشري اليوم الأربعاء 32 ألف جنيه.

- ويبلغ حديد الجارحي 31 ألفا و500 جنيه.

- حديد مصر ستيل 31 ألف جنيه.

- حديد الكومي 30 ألفا و500 جنيه.

- وصل سعر حديد العلا إلى 30 ألفا و500 جنيه.

- الجيوشي للصلب 30 ألفا و500 جنيه.

أسعار الأسمنت في مصر

- وبالنسبة لسعر أسمنت المعلم اليوم الأربعاء يبلغ 1680 جنيها.

- ويسجل حديد السهم 1700 جنيه.

- كما يبلغ سعر أسمنت الفهد 1650 جنيها.

- وأسمنت وادي النيل 1690 جنيها.

- فيما يبلغ سعر أسمنت المسلح 1755 جنيها.

- وأسمنت جنوب الوادي يبلغ 1710 جنيهات.

- ووصل سعر أسمنت المخصوص إلى 1720 جنيها.

- وأسمنت السويدي 1770 جنيها.

- ويبلغ سعر أسمنت السويس 1730 جنيها.