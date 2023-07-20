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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 20-7-2023.. «تراجع ملحوظ»

كتب:

وليد عبد السلام
12:25 م | الخميس 20 يوليو 2023
أسعار الحديد والاسمنت

أسعار الحديد والاسمنت

تواصل أسعار الحديد والأسمنت تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس 20-7-2023، حيث شهدت الأسعار استقرارا الفترة الماضية، مع تراجع الطلب على مواد البناء، لتقدر قيمة التراجع في طن الحديد اليوم بين 100 - 300 جنيه، وترصد السطور التالية أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس، في السوق المحلية، وفق شعبة مواد البناء بالغرف التجارية.

أسعار الحديد في مصر اليوم 

- حديد عز سجل 34500 جنيه للطن. 

- حديد بشاي 35000 جنيه للطن. 

- حديد المراكبي 33500 جنيه للطن. 

- سعر حديد المصريين 33700 جنيها للطن. 

- والعشري يسجل 32000 جنيه.

- كما يبلغ سعر حديد الجارحي 37000 جنيه. 

- حديد مصر ستيل يسجل 33400 جنيه. 

- يبلغ سعر حديد الكومي 33000 جنيه.

- فيما يبلغ سعر الجيوشي للصلب 34000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

وفيما يتعلق بأسعار الأسمنت في السوق المحلية، يبلغ متوسط سعر الطن اليوم الخميس 20-7-2023، نحو 1700 و1900 جنيه، وجاء أسعار الأسمنت اليوم تسليم أرض المصنع، كما يلي.

- أسمنت المسلح 1750 جنيها.

- أسمنت النصر 1700 جنيه.

- أسمنت سيناء 1700 جنيه.

- أسمنت حلوان 1750 جنيها. 

- أسمنت السويس 1850 جنيها.

- أسمنت أسيوط 1800 جنيه.

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