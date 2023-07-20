أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 20-7-2023.. «تراجع ملحوظ»
كتب:
وليد عبد السلام
12:25 م | الخميس 20 يوليو 2023
أسعار الحديد والاسمنت
تواصل أسعار الحديد والأسمنت تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس 20-7-2023، حيث شهدت الأسعار استقرارا الفترة الماضية، مع تراجع الطلب على مواد البناء، لتقدر قيمة التراجع في طن الحديد اليوم بين 100 - 300 جنيه، وترصد السطور التالية أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس، في السوق المحلية، وفق شعبة مواد البناء بالغرف التجارية.
أسعار الحديد في مصر اليوم
- حديد عز سجل 34500 جنيه للطن.
- حديد بشاي 35000 جنيه للطن.
- حديد المراكبي 33500 جنيه للطن.
- سعر حديد المصريين 33700 جنيها للطن.
- والعشري يسجل 32000 جنيه.
- كما يبلغ سعر حديد الجارحي 37000 جنيه.
- حديد مصر ستيل يسجل 33400 جنيه.
- يبلغ سعر حديد الكومي 33000 جنيه.
- فيما يبلغ سعر الجيوشي للصلب 34000 جنيه.
أسعار الأسمنت اليوم
وفيما يتعلق بأسعار الأسمنت في السوق المحلية، يبلغ متوسط سعر الطن اليوم الخميس 20-7-2023، نحو 1700 و1900 جنيه، وجاء أسعار الأسمنت اليوم تسليم أرض المصنع، كما يلي.
- أسمنت المسلح 1750 جنيها.
- أسمنت النصر 1700 جنيه.
- أسمنت سيناء 1700 جنيه.
- أسمنت حلوان 1750 جنيها.
- أسمنت السويس 1850 جنيها.
- أسمنت أسيوط 1800 جنيه.