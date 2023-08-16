سعر اليورو اليوم الأربعاء 16-8-2023 في البنوك.. الأعلى شراء بـ34.01 جنيه

يواصل سعر اليورو اليوم الأربعاء 16-8-2023 في البنوك استقراره منذ تعاملات أمس، حيث يبلغ متوسط سعر اليورو اليوم 33.69 جنيه للشراء و33.85 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

ويسجل سعر اليورو اليوم الأربعاء 16-8-2023 في البنوك 33.52 جنيه للشراء و33.67 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

كما يبلغ سعر اليورو اليوم في بنك مصر 33.67 جنيه للبيع و33.52 جنيه للشراء.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

فيما وصل سعر اليورو اليوم الأربعاء في مصرف أبوظبي الإسلامي 33.78 جنيه بيعا و33.68 جنيه شراء.

سعر اليورو في ميد بنك

وعن سعر اليورو اليوم الأربعاء في ميد بنك يبلغ 33.54 جنيه للشراء و34.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو داخل بنك الإسكندرية 33.78 جنيه للبيع و33.63 جنيه للشراء.