«مياه سوهاج» تطلق مسابقة السلامة المهنية وتأمين بيئة العمل بمشاركة 116فريقًا

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بسوهاج، مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية والتي شملت 8 مجالات وهي «التعامل مع تسرب غاز الكلور أسطوانة سعة 1 طن، والتعامل مع تسرب غاز الكلور أسطوانة سعة 65 كيلوجرامًا، والمهارات الفردية للكلور، ومحترفي التعامل مع تسرب الكلور والتعامل بأمان داخل الأماكن المغلقة، والمهارات الفردية للسيبيا، ومحترفي العمل بأمان داخل الأماكن المغلقة، والتعامل مع الحريق».

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن الهدف من هذه المسابقة تنمية مهارات العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى تأمين بيئة العمل؛ حفاظا على حياتهم من مخاطر العمل.

مدة المسابقة بمياه سوهاج

وأوضح اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون الموارد البشرية والمراجعة الداخلية، أنه تعقد فعاليات المسابقة في الفترة من 15 أغسطس حتى 6 سبتمبر المقبل من العام الجاري، مشيرًا إلى أنه يشارك في مجال التعامل مع تسرب غاز الكلور أسطوانة سعة 1 طن 19 فريقًا وفي مجال التعامل مع تسرب غاز الكلور أسطوانة سعة 65 كجم 11 فريقًا وفي مجال منافسات المهارات الفردية للكلور يشارك 30 متسابقًا وفي مجال منافسات محترفي التعامل مع تسرب الكلور 3 فرق ويشارك في مجال التعامل بأمان داخل الأماكن المغلقة 16 فريقًا وفي مجال منافسات المهارات الفردية للسيبيا 16 مشاركًا وفي مجال منافسات محترفي العمل بأمان داخل الأماكن المغلقة 3 فرق وفي مجال التعامل مع الحريق يشارك 18 فريقًا بإجمالي 116 فريقًا يشارك بهم 305 متسابقين في 8 منافسات.