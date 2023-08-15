«مياه سوهاج» تستطلع آراء أهالي قرية «أم دومة» في الخدمة

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج استطلاعًا للرأي بقرية أم دومة بمركز طما، التي يجري تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي بها، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، للتعرف عن مدى رضا العملاء.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إنه تم الدفع بسيارة استقبال شكاوى المواطنين وكذلك مركز خدمة العملاء المتنقل لاستقبال طلبات العملاء وتحقيق رضائهم.

التوعية والتثقيف

في السياق، قالت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أن الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة، ويتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالاستثمارات التى تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، هذا بالإضافة إلى تعريفهم بالخدمات التى تقدمها الشركة وتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الإهدار.

مبادرة القرية الخضراء

يذكر أن مبادرة القرية الخضراء تم إطلاقها في مؤتمر المناخ «cop 27» وتهدف إلى تأهيل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية وتم اختيار قرية أم دومة بمركز طما بسوهاج ضمن 19 قرية على مستوى الجمهورية للحصول على شهادة ترشيد للمجتمعات الخضراء، وفقا لمجموعة من المعايير أهمها تنفيذ مشروعات خضراء ضمن مشروعات حياة كريمة، منها محطات الصرف الصحي الثلاثية، وتأهيل وتبطين الترع، وأنظمة الري الحديث، وشبكات الألياف الضوئية، واستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة.