«مياه سوهاج» تعلن نتيجة اختبارات المتقدمين لمسابقات التوظيف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نتيجة الاختبارات العملية للمتقدمين لمسابقة التوظيف رقم 2 لعام 2020 ورقم 1 لعام 2022 لوظائف «كيميائي وأخصائي سلامة وصحة مهنية ومحاسب وأخصائي موارد بشرية وكاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة وسائق وسائق معدات ثقيلة وفني معمل وعامل تشغيل وصيانة وحرفي ومراقب أمن» بعد استلام نتيجة تظلمات اختبارات الحاسب الآلي من جامعة سوهاج.

رابط نتيجة اختبارات المتقدمين لوظائف المياه 2020-2022

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عبر المنشور، أنه يمكن التعرف على نتيجة الاختبارات العملية، من خلال الدخول على موقع الشركة الإلكتروني «https://www.scww.com.eg »، والبحث بالرقم القومي لوظائف كيميائي وأخصائى سلامة وصحة مهنية ومحاسب وأخصائي موارد بشرية وكاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة وسائق وسائق معدات ثقيلة وفني معمل وعامل تشغيل وصيانة وحرفي ومراقب أمن، لافتا إلى أن الاختبارات العملية تم إعدادها وتصحيحها بواسطة أساتذة ومتخصصين في مجال الوظائف المعلن عنها، وذلك لضمان شفافية الاختبارات ونزاهتها.

إعلان موعد المقابلات الشخصية لجميع وظائف شركة المياه 2020-2022

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعلان موعد المقابلات الشخصية لجميع الوظائف المعلن عنها، لافتا إلى أن اختبارات الحاسب الآلى للمتقدمين لشغل الوظائف وفقا لمسابقة التوظيف رقم 2 لعام 2020 ورقم 1 لعام 2022 أجريت بجامعة سوهاج لوظائف أخصائي موارد بشرية ومحاسب وكاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة ومراقب أمن، كما أجريت الاختبارات العملية بمواقع شركة مياه الشرب بسوهاج من خلال لجان متخصصة لوظائف كيميائي وفني معمل وأخصائي سلامة وصحة مهنية وسائق وسائق معدات ثقيلة وحرفي وعامل.