«مياه سوهاج» تكرم 60 طالبا من أبناء العاملين المتفوقين علميا

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اجتماعا موسعا، ضم مستشاري الشركة ورؤساء القطاعات والمناطق والأفرع ومديري العموم، لاستعراض نتائج لجنة محاكاة متابعة تطبيق اشتراطات الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك الربع سنوية، كما جرى تكريم 60 شخصا من أبناء العاملين المتفوقين والمتميزين.

ترشيد الطاقة الكهربائية بمياه سوهاج

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إنه جرى استعراض موقف ترشيد الطاقة الكهربائية وأعمال المراجعة الشاملة لكفاءة استهلاك الطاقة بجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ودور فرق ترشيد الاستهلاك للمساهمة في رفع كفاءة الأداء وزيادة الانتاج وترشيد الطاقة.

تكريم 60 من أبناء العاملين المتميزين

وأوضحت إنجي جمال، مدير إدارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية، أنه جرى تكريم 60 شخصا من أبناء العاملين المتميزين فى مراحل التعليم الأساسى والجامعي، على هامش الاجتماع، وكذلك العاملين الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تكريم المحصلين الذين حققوا نسبة تحصيل 100% خلال العام المالي 2023/2022، وكذلك فرق متابعة أعمال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وفرقة الطوارئ، لدورهم في تحقيق التوازن المالي وترشيد النفقات ورفع كفاءة الأداء وتحقيق التنمية المستدامة.