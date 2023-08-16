«الرعاية الصحية» بالقطاع الخاص تشكل لجنة لمتابعة تأهيل المستشفيات

عقدت غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، اجتماعا برئاسة الدكتور علاء عبدالمجيد، حيث أكد أنّه جرى تشكيل لجنة خاصة بالتدريب، مشكلة من الدكتورة غادة الجنزوري، والدكتور محمد حبلص، والدكتور أحمد أبو العزايم، والدكتور ممدوح العربي، والدكتور خالد سمير، لمتابعة تأهيل المستشفيات وتنفيذ دورات تدريبية للسجلات الطبية.

تشكيل لجنة خاصة بالتدريب

وأوضح أنّه سيتم عمل دورات تدريبية للبرنامج التعريفي بمعايير الجودة اللازمة للمستشفيات، للتسجيل والاعتماد، حتى يمكن الدخول بمنظومة التامين الصحي الشامل، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمختلف محافظات الجمهورية، موضحا أنّ الاجتماع شهد مناقشة مشاركة أعضاء الغرفة في مؤتمر شرم الشيخ الخامس للتامين وإعادة التأمين، الذي يعقد في الفترة من 17-19 سبتمبر 2023 بمدينة شرم الشيخ.

حضر الاجتماع، الدكتورة غادة الجنزوري، عضو مجلس الإدارة ووكيل الغرفة، والدكتور أحمد نزيه أبو راس، عضو مجلس الإدارة، والدكتور محمد حبلص، عضو مجلس الإدارة، والدكتور أحمد عز، عضو مجلس الإدارة، والدكتور عماد شنودة عضو مجلس الإدارة، والدكتور أحمد جمال ماضي أبوالعزايم، عضو مجلس الإدارة، والدكتور محمد لطفي، عضو مجلس الإدارة، والدكتور خالد سمير، عضو مجلس الإدارة ووكيل الغرفة، ومصطفى الأسمر، عضو مجلس الإدارة، والدكتور عمرو حمزة، عضو مجلس الإدارة، والدكتور ممدوح العربي، عضو مجلس الإدارة، والدكتور أيمن هاني، عضو مجلس الإدارة، والدكتور هشام ماجد، عضو مجلس الإدارة.