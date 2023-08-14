بعد شرم الشيخ.. هل تصبح العلمين مدينة جديدة للسلام؟

أصبحت مدينة العلمين الجديدة محل أنظار جميع الدول، خاصة بعد انطلاق مهرجان العلمين الذي يُعد أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط، إذ من المتوقع أن يشهد استقبال مليون زائر من الخارج لمتابعة فعاليات المهرجان على مدار المدة المخصصة له، التي تتجاوز أكثر من شهر ونصف، ما أثار تساؤلا هل تصبح العلمين مدينة سلام مقارنة لمدينة شرم الشيخ التي تشهد توافد عدد كبير من السائحين من مختلف دول العالم؟

مدينة العلمين الجديدة

وفي هذا الشأن قال محمد كارم، الخبير السياحي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن كل مدينة في مصر لها بعض عوامل الجذب السياحي الخاصة بها، حيث إن مدينة العلمين أصبحت من أشهر أماكن السياحة الشاطئية، نظرا لنقاء وتميز مياه الشاطئ الخاصة بها وأصبحت أيضا من أشهر الأماكن الخاصة بالمهرجانات والحفلات، فهي لها طابع مختلف عن مدينة شرم الشيخ.

وتابع الخبير السياحي أن مدينة العلمين الجديدة تحتوي على مميزات عدة، منها احتواؤها على المدينة الثقافية، ودار أوبرا ومسرح روماني وتم إدراجها من أهم المدن الخاصة بسياحة المهرجانات على مستوى الشرق الأوسط، مضيفا أن قبل مهرجان العلمين كان متوقع أن يكون عدد السائحين حوالي مليون زائر ولكن حقق المهرجان نجاحا بالغا واستهدف أكثر من مليون شخص.

مدينة شرم الشيخ

وفيما يخص مدينة شرم الشيخ التي تعد مدينة السلام في مصر، أشار الخبير السياحي إلى أن شرم الشيخ تشتهر بعدة عوامل مختلفة عن مدينة العلمين، إذ تحتوي على العديد من المحميات الطبيعية مثل محمية رأس محمد ودير سانت كاترين ودهب وهي ذات طباع مختلف من الناحية البيئة والسياحية عن مدينة العلمين.