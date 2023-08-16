رئيس جامعة الزقازيق يشهد الحفل الختامي لمعسكر إعداد القادة السابع

شهد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، فعاليات الحفل الختامي للفوج الأول من معسكر إعداد القادة السابع بالمدينة الجامعية، تحت شعار «شباب الجمهورية الجديدة»، الذي تم تنظيمه تحت إشراف الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ومحمد متولي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر، خلال الفتره من 5 أغسطس حتى 30 أغسطس.

3 أفواج طلابية

يقام معسكر إعداد القادة بمشاركة جميع الكليات بالجامعة على مدار ثلاثة أسابيع متتالية يشارك فيها ثلاثة أفواج طلابية من مختلف كليات الجامعة، بواقع 175 طالبا في الفوج الأول، ووافق «الدرندلي» على إنشاء معسكر إعداد القادة السابع بالمدن الجامعية بشارع فاروق، وتشكيل مجلس إدارة المعسكر بالقرار رقم 1368.

وأكد أنّ المعسكر يساهم فى إظهار وتنمية المواهب في مختلف الأنشطة الطلابية، وترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية والانتماء، وقيم السلام الاجتماعي لدى الطلاب، وتنمية مهاراتهم القيادية ومهارات العمل الجماعي وخدمة الوطن وزيادة خبراتهم وإمكانياتهم العملية.

ندوات تثقيفية وورش عمل

ومن جهته، أشار الدكتور عاطف حسين، إلى أن المعسكر يضم برنامجا متميزا يتضمن ندوات تثقيفية وورش عمل ودورات تدريبية للطلاب في مختلف المجالات وأنشطة كشفية ودورات تنمية بشرية، إلى جانب الأنشطة الرياضية، بالتوازي مع تنظيم الأنشطة الفنية وحفلات السمر، وأن هذا التنوع في برنامج المعسكر بهدف تنمية قدرات الطلاب على التفكير النقدي والإبداعي وترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية.

وفي ختام الاحتفالي، كرم رئيس الجامعة، الطلاب المشاركين بمختلف الأنشطة في المعسكر، ومجلس إدارة المعسكر والمحاضرين بالورش التدريبية المتنوعة خلال الأسبوع الأول.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء الجامعي، الدكتور نبيل مصطفى المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، الدكتور ولاء سرحان مدير مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، لمياء عبد المطلب الأمين المساعد لشئون البيئة، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.