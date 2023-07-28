«إعداد القادة»: تأهيل الطلاب على مهارات القيادة من خلال برامج تدريبية

قال الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، خلال زيارته لجامعة الزرقاء الأردنية، إن المعهد يسعى إلى التعاون الشامل مع جامعة الزرقاء من خلال التبادل الثقافي على المستوى الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس وايضا الطلاب، وكذلك التعاون المشترك على المستوى التدريبي تحت مظلة اتحاد الجامعات العربية.

وأكد مدير معهد إعداد القادة أن البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد تسعى لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والتي تضع دعم التبادل الطلابي وتأهيل الطلاب على مهارات القيادة والتواصل كأحد أولوياتها، وكذلك إكساب الطلاب مجموعة من المعارف المختلفة وتحسين قدراتهم القيادية.

واستقبل الدكتور محمود أبو شعيرة، رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار، المهندس سمير الحباشنة، رئيس مجلس الأمناء، الدكتور نضال الرمحي، رئيس جامعة الزرقاء، الدكتور علاء الدين صادق نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، ولفيف من قيادات الجامعة، والدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والوفد المرافق له، الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، الدكتور خميسي حميدي، الأمين العام المساعد للاتحاد، الدكتور حسام الدين الشريف، وكيل المعهد، الاستاذة لينا البيطار، مدير عام الادارة بالاتحاد، الاستاذة دينا أبو رزق منسق أنشطة الاتحاد.

كليات جامعة الزرقاء

وخلال الزيارة تم التعرف على كليات جامعة الزرقاء وتخصصاتها وتم الاتفاق على التعاون والتنسيق المثمر بين الطرفين.

بدوره أوضح الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام للاتحاد خلال الزيارة أن جامعة الزرقاء من الجامعات العربية التي كانت سباقة في تطوير بيئة التعليم الإلكتروني، مؤكدا أهمية التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما أشاد الأمين العام للاتحاد بدور معهد إعداد القادة وبرامجه المتنوعة في تعزيز التعاون وتكوين جيل من القادة الملهمين والمبدعين، مؤكدا ان هذا الصرح يُعَدُّ مثالًا رائدًا في مجال تطوير القيادات الواعدة، وهو يقدم برامج تدريبية متميزة تهدف إلى تطوير القدرات القيادية للشباب الطموح والمهتمين بالمساهمة في تحقيق التغيير الإيجابي في مجتمعاتنا.

وتحدث الدكتور سلامة على دور المعهد في تزويد الشباب المصري والعرب بالمعرفة والمهارات اللازمة ليصبحوا قادة فاعلين ومؤثرين من خلال تقديم برامج متنوعة تشمل التدريب القيادي، وتطوير المهارات وتعزيز القيم الإنسانية.

وشدد في حديثه على دعم اتحاد الجامعات العربية التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في مصر والدول العربية، لبناء جيل مبدع وملهم فهم الركيزة الأساسية في بناء مستقبل أفضل لمنطقتنا.

وفي تصريح للدكتور عمرو سلامة قائلا: «أشيد بجهود المعهد وفريقه المتميز في تحقيق أهدافهم النبيلة، وأثمن التزامهم بتقديم التدريب على أعلى مستوى من الجودة والاحترافية، وأتطلع إلى مزيد من التعاون والتنسيق مع هذا المعهد المتميز لتحقيق آفاق أوسع في تطوير وتمكين الشباب المصري والعربي».

اتحاد الجامعات العربية

أعرب الدكتور محمود أبو شعيرة، رئيس مجلس إدارة الجامعة، عن استعداده تقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي لضمان نجاح مساعي معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي المصرية، واتحاد الجامعات العربية في تعزيز التعليم وتأهيل منتسبي الجامعات العربية، كما أشاد سيادته بسمعة المعهد الرفيعة في مصر بفضل برامجه التدريبية والتأهيلية المتميزة.

ومن جانبه، أكد الدكتور نضال الرمحي رئيس الجامعة، على حرص الجامعة على التعاون والتشبيك مع الجامعات المصرية والعربية، مشيرا إلى أن جامعة الزرقاء تمتلك علاقات متميزة مع اتحاد الجامعات العربية.

وفي هذا الصدد، أعرب الدكتور خميسي، الأمين العام المساعد للاتحاد، عن فخره بالمستوى المتقدم للجامعة، وأنها بمثابة منارةٍ علمية، مشيدًا بالدور المهم والمتميز والريادي لمعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، حيث اوضح ان المعهد عقد برنامج تدريبي للطلاب العرب في مدينة الأقصر بمصر، وكان هذا بمثابة أفضل من قراءة وكتابة عشرون كتاب عن الوحدة العربية، فتلك البرامج التي ينظمها هذا الصرح العريق نموذجًا حيًا لدمج الطلاب العرب وتوحيد أفكارهم وطموحاتهم تحت راية واحدة يقودها اتحاد الجامعات العربية ومعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي بمصر.