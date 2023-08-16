«التنمية المحلية» تواصل جهود مواجهة القضية السكانية في 3 محافظات

تواصل وزارة التنمية المحلية، متابعة مجهودات وحدات السكان بالمحافظات لمواجهة القضية السكانية، والعمل على توعية المواطنين بالحفاظ على سلامتهم، إذ رصدت جهود مواجهة القضية السكانية في 3 محافظات جديدة، هي شمال سيناء وأسوان والشرقية.

وفي هذا الإطار، وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، ضمن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال هذه المرحلة بالقضية السكانية، والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع، وفقا لرؤية مصر 2030، التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، ومن أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها، بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني.

مواجهة القضية السكانية

وتلقت وزارة التنمية المحلية، تقريرا حول وحدات السكان في محافظات شمال سيناء وأسوان والشرقيةـ في إطار مواجهة القضية السكانية، وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها، ففي محافظة شمال سيناء، نظمت وحدة السكان المركزية دورة تدريبية للأطفال في بئر العبد، من أجل تنمية مهاراتهم واكسابهم خبرات جديدة وتوعيتهم.

مواجهة مخاطر الإدمان

وفي محافظة أسوان، تم إطلاق مبادرة لنشر التوعية ضد مخاطر الإدمان وأثاره السلبية على الشباب والأسرة والمجتمع، والتركيز على الفئة العمرية من سن 10 إلى 18 سنة، لمواجهة التغيرات الخطيرة في السلوك الذي يمر به الطفل، كما جرى إطلاق مبادرة زواج بلا عناء، تحث على عدم المغالاة في المهور ومتطلبات الزواج.

وفى محافظة الشرقية، أطلقت وحدة السكان بمركز ومدينة الحسينية، قافلة طبية للعيون ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة، وتضمنت القافلة الكشف على الأهالي في مناطق تجمعاتهم وتوزيع الأدوية على من يثبت طبيا احتياجه لها، واتخاذ إجراء العمليات الجراحية للمرضى منهم بالمجان، كما جرى إطلاق مبادرة برعاية البنك المركزي، تؤكد فتح حسابات بنكية خلال أول 15 يوما من كل شهر للشباب من سن 15 حتى 35 عاما بدون أي مصاريف إدارية، وجرى التأكيد على مفهوم سياسة الشمول المالي للأسر الأكثر احتياجا بقرى مركز ومدينة الحسينية.