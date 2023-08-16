وزير التنمية المحلية يوجه بسرعة إنجاز المشروعات في قرى «حياة كريمة»

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اجتماعا مع عدد من سكرتيري عموم المحافظات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والعاملين في بعض قطاعات تنفيذ المشروعات.

وشهد الاجتماع متابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في محافظات المرحلة الأولى للإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة ودخولها الخدمة أمام المواطنين وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن من جهات الدولة المختلفة.

أكد وزير التنمية المحلية ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة على أرض الواقع من القيادات التنفيذية بالمحافظات لجميع المشروعات لتذليل أي معوقات أو تحديات تواجه أعمال التنفيذ.

تسريع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروعات

وأشار إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتسريع معدلات الإنجاز للإنتهاء من المشروعات المستهدفة بقرى الريف المصرى وبصفة خاصة مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة وبدء تشغيلها واستقبال المواطنين، موضحا أن رئيس الوزراء وجه بسرعة التشغيل لمجمعات الخدمات الحكومية بجميع قرى حياة كريمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك القرى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

ووجه اللواء هشام آمنة بضرورة إعطاء الأولوية لمتابعة خطط التشغيل لمجمعات الخدمات الحكومية بكامل طاقتها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وحلول غير تقليدية للتغلب على أي معوقات لسرعة دخول الخدمة في تلك المجمعات وإجراء التنسيقات اللازمة بين المديريات والمناطق التابعة للجهات الحكومية التي ستنتقل لتلك المجمعات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.

وتابع اللواء هشام آمنة موقف عمل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات للاطمئنان علي تيسير تقديم الخدمات للمواطنين من الادارة المحلية بكل سهولة ويسر وضمان سرعة وجودة تلك الخدمات، وتبسيط الإجراءات في إطار اتجاه الدولة لرقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد وتقديم الخدمات في مكان واحد وفصل مقدم الخدمة عن طالبها .

المرور بصورة دورية لمتابعة معدلات انجاز المراكز التكنولوجية

وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة قيام سكرتيري عموم المحافظات بالمرور بصورة دورية لمتابعة معدلات انجاز المراكز التكنولوجية ومساعدة المواطنين في حل مشاكلهم والاستماع الي شكواهم بما يسهم في تحقيق رضاهم عن تلك الخدمات.

ووجه اللواء هشام آمنة في ختام اللقاء باستمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات رؤساء المدن والاحياء والوحدات القروية في رفع المخلفات والقمامة والاهتمام بملف النظافة والتصدي لأي اشغالات في الشوارع والميادين الرئيسية والحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات.