إنجازات «حياة كريمة» في مطروح.. تنفيذ 472 مشروعا بـ12.3 مليار جنيه

على مدار عدة سنوات، تعمل مؤسسة حياة كريمة على تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة في مدينة مطروح والقرى التابعة لها، باعتبارها من الأماكن الحدودية الأكثر احتياجا للخدمات، ضمن المشروع الإنساني الأكبر في التاريخ.

وتنوعت واختلفت المشروعات في مطروح، بين مشروعات بنية تحتية وحفر آبار مياه وخزانات لتخزين مياه الأمطار، باعتبارها من أكثر أنماط الحياة في مدينة السلوم وقراها.

مشروعات حياة كريمة في مطروح

وارتكزت مشروعات حياة كريمة في مطروح، على مدينة السلوم بشكل كبير، للعمل على رفع خدمات البنية التحتية وإنشاء الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تطوير المدارس والمستشفيات بشكل كامل.

ويرصد الوطن أهم مشروعات حياة كريمة في مطروح، وتضمنت الآتي:

1- ارتكزت المشروعات بشكل كبير في قرية أبو زريبة فى مركز السلوم، ثم انطلقت المشروعات بعدها في قرية «بق بق».

2- تضمنت مشروعات مدينة مطروح، تنفيذ 472 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بتكلفة استثمارية تبلغ 12.3 مليار جنيه.

3- تنفيذ 119 مشروعا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

4- تنفيذ 28 مشروعا في قطاع الكهرباء مثل محطة محولات شرق مطروح، وموزع كهرباء بمنطقة الحمراء بمدينة العلمين.

4- تضمنت مشروعات قطاع الطرق بطول 320 كم، منها تطوير مدخل مدينتي الضبعة والحمام، وتنفيذ طريقي سيدي براني والسلوم.

5- وتضمنت مشروعات حياة كريمة أيضًا، تنفيذ 84 مشروعًا بقطاع الإسكان والمرافق، و27 مشروعًا بقطاع الصحة، منها تنفيذ الوحدة الصحية بقرية الزويدة، ووحدة طب أسرة سيدنا هود، ووحدة النصر بإدارة مطروح.

6- تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة السلوم بطاقة 7000 م3 وبتكلفة إجمالية 177 مليون جنيه، ويتكون المشروع من 4 محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد ومحطة معالجة بمدة تنفيذ 18 شهراً.

7- إنشاء 190 بئراً بالسلوم وبراني، و16 خزان تجميع مياه بالسلوم، وتنفيذ 40 بئر نشو و4 خزانات سعة 150م3، و3 خزانات سعة 300م3، و12 برج حمام.

8- توزيع ماعز أو دواجن بعدد 65 مشروعاً وفتح 4 فصول محو أمية.

9- إنشاء طرق تنموية فى القطاع الثانى بطول 80كم، ووصلة استكمال الحفر بطول 1.6كم وعرض 5 أمتار، وإنشاء طرق تنموية القطاع السادس غرب مطروح وصلة ربط أوجارين من المناطق الواقعة قبلي مدينة السلوم بالطريق الدولي مرحلة أولى بطول 11.5كم وعرض 7.5 متر.

10- تنفيذ مشروع مكافحة التصحر من آبار وسدود، وآبار روماني، والقطاع الخامس الذي يضم من براني حتى السلوم بـ42 بئر نشو.

11- زراعة عدد من الوديان بطول 4 كم، تنتهي الأعمال بها في نوفمبر المقبل، وجهود ترميم وتأهيل عدد من أسقف المنازل، وإقامة عدد من محطات تحلية المياه.