محافظة بورسعيد في عهد الرئيس السيسي.. نهضة غير مسبوقة بمجال الصناعة

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال المؤتمر الذي عقده ممثلي الأحزاب والنقابات المهنية، مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، في إطار سلسلة الحوارات الوطنية والشبابية، التي تعقدها الدولة المصرية مع جميع فئات المجتمع، أنّ الدولة شهدت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، إنجازات عديدة وإقامة مشروعات قومية كبرى.

إنجازات في عهد الرئيس السيسي

وأوضح أنّ الرئيس السيسي، يعمل على تعظيم الاستفادة من إمكانات الدولة المصرية، من خلال إقامة المصانع، والمدن الجديدة، والتوسع في زراعة أراضي جديدة، وإقامة بنية تحتية، وفتح مجالات عمل للشباب متعددة، مشيرا إلى أنّ المحافظة حققت نهضة غير مسبوقة في مجال الصناعة والسياحة والتجارة.

ضرورة التصدي لمحاولات تضليل الأفكار

وأكد محافظ بورسعيد، ضرورة عقد هذا المؤتمر بصفة مستمرة مع جميع شباب الأحزاب ببورسعيد، ‏لمناقشتهم واتخاذ رأيهم واطلاعهم على كل الأمور التي تجري في المحافظة، للتعريف بما تشهده من إنجازات ومشروعات، وتوعيتهم للتصدي لمحاولات تضليل الأفكار، فضلًا عن الاستماع لاستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات التي تشغلهم والإجابة عليها، وضرورة الابتعاد عما يقدمه السوشيال ميديا من معلومات مغلوطة ونشر الأفكار السلبية بصورة مستمرة