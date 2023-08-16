محافظ بورسعيد يشهد فعاليات مؤتمر الحوار الوطني الدوري للشباب

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مؤتمرًا موسعًا مع ممثلي الأحزاب والنقابات المهنية، مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، في إطار اللقاءات المستمرة التي تأتي بالتوازي مع سلسلة من الحوارات الوطنية والشبابية، تعقدها الدولة المصرية مع جميع فئات المجتمع، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء الغرفة التجارية والأوقاف والكنيسة ولفيف من الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وشباب الأحزاب وأعضاء النقابات المهنية.

خطة ورؤية مستقبلية للوطن

ورحب محافظ بورسعيد، بجميع القوى الشبابية السياسية والحزبية، معربًا عن فخره بمشاركتهم في الحوار الوطني، ووضع خطة ورؤية مستقبلية للوطن، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على مشاركة كافة فئات المجتمع في الحوار الوطني، مؤكدًا أن الحوار الوطني يستهدف الشباب كونهم قادة المستقبل.

الوعي بإنجازات الدولة

وأكد حرصه الدائم بعقد هذا المؤتمر، للاستماع لرؤية الشباب والمشاركة في الحوار الوطني، لضرورة الوعي بإنجازات الدولة المصرية، ليصبح معدل إنجازات الدولة في ارتفاع مستمر بخلاف الفترات السابقة، مؤكدًا أن الشباب يمثلون الثروة الحقيقية لمصر، ويجب استغلال أفكارهم وآرائهم البناءة إيمانًا من القيادة السياسية بأهمية إشراك الشباب في كافة المشروعات والموضوعات للتعرف على ما يتم على أرض الواقع من أعمال، وأهمية التكاتف ‏من أجل مصلحة الوطن.

واستعرض الغضبان خلال اللقاء، فيلما تسجيليا بعنوان «توصيات الشباب على أرض الواقع»، يعرض الآراء السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أعمال التطوير التي تؤدي إلى نشر الطاقة السلبية واختزال حق الدولة لتحقيق الإنجازات، وجاءت الآراء بانتقادات سلبية لأعمال التطوير للمناطق العشوائية والمشاريع بالمحافظة منها (القابوطي، فاطمة الزهراء، السيدة نفيسة، سوق الخضار والسمك، حديقة فريال والمسلة، ساحة مصر، الميناء البري)، وقدم الفيلم صور هذه المشاريع قبل وبعد التطوير، ليؤكد أن هذه الآراء لا تعيق الدولة عن تحقيق الإنجازات المستمرة.