محافظ بورسعيد يتابع مستجدات ميكنة إدارات الجهاز التنفيذي

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم، اجتماعًا لمتابعة مستجدات العمل في خطة ميكنة إدارات الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، والذي يأتي ضمن خطة موسعة لتطبيق التحول الرقمي بكافة الإدارات والجهات الإدارية.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي، وعصام حنفي مستشار المحافظة للمشروعات وحسن الحبال مدير الإدارة العامة للشئون القانونية.

خطة إصلاح الجهاز التنفيذي

واستمع محافظ بورسعيد، لشرح تفصيلي حول موقف تنفيذ العمل في الخطة الإصلاحية لتطوير الجهاز التنفيذي، مشددا على الإسراع في العمل، نظرا لأهمية الجهاز التنفيذي والذي يشرف على العديد من الملفات الهامة، وبما يضمن تطوير مستوى الأداء في الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الجهاز التنفيذي، حيث أكد محافظ بورسعيد على أهمية تكثيف الجهود وتذليل كافة العقبات للانتهاء من أعمال ميكنة إدارات الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة.

الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية

كما استعرض محافظ بورسعيد، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يشرف عليها الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، مؤكدا على ضرورة التنسيق التام بين الجهات المختصة.

يذكر أن محافظة بورسعيد بدأت خطة التحول الرقمي كأول محافظة علي مستوي الجمهورية كما تم تطبيق الكارت الموحد الذكي والذي يضم كافة الخدمات وتبدأ المرحلة الأولى بخدمات التموين والتأمين الصحي الشامل.

كما أعلنت محافظة بورسعيد عن أماكن استخراج الكارت الموحد في مكاتب البريد بالمحافظة .