«الشباب والرياضة» تفتح باب التسجيل لمتطوعي وحدة الشمول .. 20 أغسطس آخر موعد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ، بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، عن فتح باب الانضمام والتطوع للجان المختلفة بوحدة الشمول الرقمي، مبينة أنَّ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني سيكون في 20 أغسطس الجاري، ومن المقرر التواصل بالمقبولين لإجراء المقابلة الشخصية من خلال البريد الإلكتروني المُسجل من خلال استمارة التقديم.

لجان وحدة الشمول الرقمي

وتضم اللجان المركزية بوحدة الشمول الرقمي الآتي:

1- التخطيط الاستراتيجي.

2- التسويق والعلاقات العامة.

3- التدريب وبناء القدرات.

4- الموارد البشرية.

5- التنظيم واللوجستيات.

6- الشئون الإعلامية والسوشيال ميديا والتسجيل باللجان المختلفة من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/3g9ZfsUggEfN9PB89.

نشر ثقافة التحول الرقمي و الشمول المالي

وتستهدف وزارة الشباب والرياضة من إنشاء وحدة الشمول الرقمي، العمل على نشر ثقافة التحول الرقمي والشمول المالي وتسليط الضوء علي مجهودات الدولة المصرية في هذا الصدد، بالإضافة إلى تنمية مهارات الشباب الرقمية من خلال تنفيذ البرامج التدريبية اللازمة، والتنسيق وعقد شراكات جديدة مع الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، وإجراءات الدراسات والبحوث التي تهتم بمجال تخصص الوحدة.