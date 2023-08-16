مواطن يوثق ذوبان حذاءه بعد تخطي درجات الحرارة في العراق الـ50 (فيديو)

كشفت هيئة الأنواء الجوية العراقية عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة في العراق، بعد أن شهدت الدولة العربية أمس الثلاثاء موجة حارة شديدة تجاوزت خلالها درجة الحرارة العظمي 50 درجة مئوية.

مواطن عراقي يوثق لحظة ذوبان حذاءه

مقطع فيديو متداول لمواطن عراقي يوثق ذوبان والتصاق نعله بأرضية الرصيف من شدة ارتفاع درجة الحرارة والتي تجاوزت الـ50 درجة مئوية.#العراق #موجة_الحر pic.twitter.com/fFvHyudRsP — شو صار بلاس (@shusarplus) August 15, 2023

وتداول رواد مواقع السوشيال ميديا على موقع التغريدات القصيرة أكس «توتير سابقًا» فيديو لمواطن عراقي وثق لحظو ذوبان والتصاق حذاءه بالرصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة الشديد والذي تخطى 50 درجة مئوية خلال النهار.

درجات الحرارة في العراق

وبحسب هيئة الأنواء، فإن المناطق المختلفة شهدت انخفاض طفيف في درجات الحرارة في العراق، إذ سجلت العظمى مدن بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وميسان والناصرية والمثنى درجة حرارة 49 خلال النهار، بينما في مناطق صلاح الدين وديالى وبابل والبصرة سجلت 48، وفي دهوك والسليمانية 42.

بينما ذكرت الهيئة، في البيان رسمي نشر على موقع وكالة الأنباء العراقية، أنَ الطقس اليوم يكون شديد الحرارة في المنطقة الوسطي، بينما يكون حارًا على المنطقتين الشمالية والجنوبية.

ويتوقع أنَّ يكون حالة الطقس غدًا غائم جزئي حار في المنطقة الجنوبية، وصحو إلى غائم جزئي في المنطقة الشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم حار، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد.

وأوضح البيان، أنَّ حالة الطقس في العراق يوم الجمعة المقبلة سيكون صحواً إلى غائم جزئي حار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وصحو إلى غائم جزئي في المنطقة الشمالية، وستنخفض درجات الحرارة قليلاً في المناطق الشمالية.