أكثر المناطق ارتفاعا في درجات الحرارة بالعالم.. منها وادي الموت بأمريكا

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعارات عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكثر المناطق ارتفاعا في درجات الحرارة بالعالم، وهي وادي الموت بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية إذ بلغت درجة الحرارة 56 درجة مئوية، ومنطقة قبلي وهي مدينة بجنوب تونس تُعرف بولاية نفزواوة وسجلت 55 درجة مئوية.

أكثر المناطق التي تأثرت في العالم بارتفاع درجات الحرارة

وتابعت: ومدينة الأهواز بإيران وتقع جنوب غرب إيران، وسجلت 54 درجة مئوية، ومنطقة مطربة بالكويت وهي صحراء فسجلت 53.9 درجة مئوية في درجات الحرارة، ومدينة البصرة في العراق إذ بلغت درجة حرارتها 53.9 درجة مئوية، وبوابة الجزيرة الحدودية في الإمارات إذ بلغت درجة حرارتها 52 درجة مئوية.

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر، في تصريحات لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر تأثرت بالموجة الحارة، ومتوقع أن يستمر التأثير حتى الأيام المقبلة، بسبب وجود منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، موضحة أنه مع وجود المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة نسبة الرطوبة بشكل كبير ما يؤدي إلى زيادة درجات الحرارة المحسوسة عن درجة الحرارة المُقاسة بحوالي درجتين إلى 3 درجات.

درجات الحرارة في مصر

ونوهت بأن درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة في القاهرة الكبرى تتراوح من 36 إلى 37 درجة مئوية أما السواحل الشمالية تتراوح من 33 إلى 34 درجة مئوية أما جنوب البلاد كالأقصر وأسوان والوادي الجديد تتراوح من 44 إلى 45 درجة مئوية، موضحة أن هذه درجات الحرارة المقاسة في الظل طبقاً لشروط المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وأكدت أنه مع ارتفاع نسبة الرطوبة وهدوء سرعات الرياح سيكون الإحساس بدرجات الحرارة أعلى من القيم الفعلية من درجتي الحرارة المُقاسة إلى 3 درجات تقريباً فبالتالي الإحساس بدرجات الحرارة في القاهرة يتراوح من 40 إلى 41 درجة مئوية، مشددة على ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وضرورة ارتداء الملابس القطنية.