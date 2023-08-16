«الداخلية» تكشف تفاصيل واقعة غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه

ضبطت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، أحد الأشخاص بتهمة ممارسة نشاط غير مشروع في مجال ترويج وتداول العملات الافتراضية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم تداول العملات الرقمية المشفرة «الافتراضية».

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، يمارس نشاط إجرامي تخصص في بيع وشراء العملات الافتراضية على شبكة الإنترنت بالمخالفة للقانون، كما تبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق شراء السيارات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على 106 أجهزة تعدين، وعملات افتراضية، وجهاز كمبيوتر، ولاب توب، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وقدّرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (3 ملايين جنيه)، واتخذت الإجراءات القانونية.