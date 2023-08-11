إحالة شخصين بتهمة غسل أموال بـ15 مليون جنيه بالإسماعيلية للمحاكمة

قررت جهات التحقيق إحالة شخصين بتهمة غسل نحو 15 مليون جنيه بالإسماعيلية للمحاكمة، بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة ارتكاب المتهمين للواقعة.

جمع مبالغ مالية كبيرة من الإتجار في المواد المخدرة

وعن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة الإسماعيلية، فقد قام رجال الشرطة بالقبض على شخصين بمحافظة الإسماعيلية، بتهمة غسل نحو 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة، وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من خلال التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة في الواقعة أن المتهمين قاما بالتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من الإتجار في المواد المخدرة وصلت تلك المبالغ إلى 15 مليون جنيه ومحاولتهما غسل الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات والقيام بإيداع جزء من تلك المبالغ بالبنوك بهدف إخفاء مصدرها.

العقوبة القانونية المتوقعة

وعن العقوبة القانونية وفقًا لما تناوله قانون العقوبات، أوضح المحامى محمود عبد الله لـ«الوطن» أن قانون مكافحة غسل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.