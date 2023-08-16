الجنايات تعاقب متهمين اثنين بالمشدد 15 عامًا للشروع في قتل آخر بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، 4 متهمين بالشروع في قتل أحد الأشخاص واستعراض القوة عليه لخلافات بينهم على قطعة أرض بدائرة قسم شرطة الصف بمحافظة الجيزة، بالسجن لمدة عامين مع الشغل وإلزامهم المصاريف الجنائية.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 2 آخرين غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وإلزامهما المصاريف الجنائية.

الشروع في قتل المجني عليه

وحسب ما جاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، قيامهم في دائرة قسم شرطة الصف بمحافظة الجيزة، بالشروع في قتل أحد الأشخاص المجني عليه واستعراض القوة عليه باستخدام أسلحة نارية بسبب خلافات بينهم على قطعة أرض في دائرة القسم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ترويع المجني عليه

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين استخدموا الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم في ترويع المجني عليه وبث الرعب في نفسه مما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية، قيام المتهمين بحيازة وإحراز سلاح ناري «بندقية آلية» دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.