حبس شخصين لمحاولة غسل أموال بـ50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالشرقية

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين لمحاولتهما غسل 50 مليون جنيه من تجارة المواد المخدرة بالشرقية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

العقوبة القانونية

حسام همام المحامى أوضح خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة التى شهدتها محافظة الشرقية، تمكن رجال الشرطة من ضبط شخصين للإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة.

وتبين من خلال التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة فى الواقعة، أن المتهمين جمعوا مبالغ كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، عن طريق شرائهما العقارات والأراضي، وشراء السيارات، فضلا عن إيداع جزء منها بالبنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريبا، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.