الكشف على 655 رأس ماشية في قافلة بيطرية بسوهاج

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، قافلة بيطرية مجانية لفحص وعلاج الحيوانات والدواجن بقرية إدفا بمركز سوهاج، إذ تم فحص وعلاج 655 حالة مرضية من «أبقار وجاموس وأغنام وماعز ودواب»، وذلك من خلال عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية.

وأكد الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تسعى دائمًا إلى إطلاق قوافلها المجانية للأماكن الأكثر احتياجاً في مختلف قري ومراكز المحافظة وخاصة النائية منها، وذلك للفحص والعلاج والتوعية والإرشاد بأخذ الاحتياطات اللازمة نحو التعامل مع الحيوانات المريضة والأمراض التي تنتقل بين الإنسان والحيوانات، وكذلك طرق الحفاظ علي تنمية الثروة الحيوانية، تحقيقاً لتوجهات جهود الدولة المصرية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

استمرار إطلاق القوافل المجانية للمناطق الأكثر احتياجًا

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنّ رئيس الجامعة وجه باستمرار إطلاق القوافل المجانية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز الإقليم، بهدف إجراء الكشف، وتقديم العلاج بالمجان، وتوعية الموطنين من خلال عقد الندوات والمحاضرات التي تخدم هذه القرى.

وأضاف الدكتور أسامة حسن أبوشامة عميد الكلية، أن القافلة عالجت وفحصت، عددا من الحالات المرضية، وتنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي، كما أدت القافلة دورا وقائيا للحيوانات غير المريضة من خلال مكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الديدان لكل الحالات المترددة، موضحاً أن القافلة شهدت إقبالا كبيرًا، حيث قدم الأهالي الشكر والتقدير للقائمين على تنفيذ القافلة لجهودهم المبذولة للحفاظ علي الثروة الحيوانية.

التدريب على كيفية التعامل مع الحالات المرضية

وأضاف الدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه شارك فى القافلة، 12 من أعضاء هيئة تدريس والهيئة المعاونة بالكلية، و35 طالبا من الفرقة الرابعة والخامسة بالكلية، موضحاً أن هذه القوافل لها أيضًا دور مهم في التدريب العملي للطلاب، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل البيطرية بعد التخرج، حيث يتم تدريبهم علي كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها