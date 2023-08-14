تنسيق كليات جامعة سوهاج 2023 علمي وأدبي.. بينها التربية الرياضية

ضمت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة، قائمة بالحد الأدنى لتنسيق الكليات بجامعة سوهاج، لطلاب القسم العلمي شعبتي رياضة وعلوم، والقسم الأدبي، التي أُعلنت بالمؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التعليم العالي اليوم، فضلًا عن قائمة الأماكن المتاحة بكليات المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة.

وتنشر «الوطن» قائمة بالحد الأدنى لكليات جامعة سوهاج بالمرحلة الأولى للثانوية العامة القسم العلمي شعبتي الرياضة وعلوم والقسم الأدبي، في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها، وفقًا لبيان تنسيق الثانوية العامة 2023، كالتالي:

تنسيق كليات جامعة سوهاج 2023

- تنسيق كلية الطب البشري بجامعة سوهاج 387.5

- تنسيق كلية الصيدلة جامعة سوهاج 372.5

- تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بجامعة سوهاج قسم علوم 366.5

- تنسيق كلية الهندسة جامعة سوهاج 349.5.

- تنسيق كلية الألسن جامعة سوهاج 347.5

- تنسيق كلية الآثار جامعة سوهاج 331.5

- تنسيق كلية الحقوق جامعة سوهاج 306.5

- تنسيق كلية التربية جامعة سوهاج 306.5.

كليات جامعة سوهاج

كما تضم جامعة سوهاج، عدة كليات متاحة لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى والثانية لتنسيق الثانوية العامة 2023، هي:

- كلية التمريض

- كلية العلوم

- كلية التعليم الصناعي.

- كلية التربية الرياضية.

- كلية التربية النوعية.

- كلية تربية طفولة.

- كلية الزراعة.

- كلية الآداب.