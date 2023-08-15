رئيس جامعة سوهاج يتفقد إنشاءات المقر الجديد بتكلفة 300 مليون جنيه

تابع الدكتور حسان النعماني، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، الإنشاءات الجديدة بالمقر الجديد للجامعة، للوقوف على معدلات الإنجاز الفعلية، حيث تفقد مبنى الإدارة المركزية وملحقاتها ومبنى كلية الحقوق، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشرف القاضي، أمين عام الجامعة.

إنجاز الإنشاءات الحديثة خلال توقيتها الزمني

وأكد «النعماني» أن ما يشهده مقر الجامعة الجديد من إنشاءات يعكس قدر الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للجامعات الحكومية، والتي تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية، موضحا أن إدارة الجامعة تحرص على تنفيذ جولات تفقدية بصورة مستمرة لمتابعة معدلات التنفيذ بالإنشاءات الجديدة، وذلك تمهيدا لاستلامها حسب الجدول الزمني المقرر لكلاً منها، وتأثيثها على أعلى مستوى من الجودة، لبدء العمل بها عقب الانتهاء من تجهيزها.

وخلال جولته، وجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من التنفيذ واتباع التجهيزات التي تتلاءم مع طبيعة كل مبنى بحسب تخصصه، والالتزام بجودة التنفيذ طبقاً للمواصفات المعتمدة، موجها الشكر لاستشاري ومهندسي المشروع على الجودة والالتزام بالجدول الزمني للمشروع.

تكلفة مبنى الإدارة المركزية 183 مليون جنيه

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس أنه خلال الجوله تفقد رئيس الجامعة مبنى الإدارة المركزية وملحقاتها والذي يقع على مساحة 8500 متر مربع، بتكلفة تتخطى 183.5 مليون جنيه، ويتكون من بدروم ودور أرضي و5 أدوار عليا، ويضم مكتب رئيس الجامعة، وقاعة مجلس الجامعة، وقاعات الاجتماعات الفرعية، إلى جانب مكاتب القيادات الجامعية والإدارات المختلفة.

تكلفة إنشاء مبنى كلية الحقوق

وأضاف الدكتور خالد عمران أن الجولة التفقدية شملت أيضا تفقد مبنى كلية الحقوق والذي يتم إنشائه على مساحة 6 آلاف متر تقريبًا، بتكلفة إجمالية 116 مليونا و900 ألف جنيه، ويحتوي على دور أرضي وبدروم، بالإضافة إلى 4 أدوار متكررة، تشمل 3 مدرجات وقاعات تدريس وغرف إدارية.