أبرز المعاهد الفنية الصحية الحكومية.. موجودة في 12 محافظة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أبرز المعاهد التابعة لوزارة الصحة وتضم (12) معهدًا، وفيما يلي قائمة بأبرز المعاهد الفنية الصحية المعتمدة التابعة لوزارة الصحة، وفق بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نشر عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة

وتأتي المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة، كما يلي.

1- المعهد الفني الصحي بإمبابة.

2- المعهد الفني الصحي بالإسكندرية.

3- المعهد الفني الصحي بطنطا.

4- المعهد الفني الصحي ببنها.

5- المعهد الفني الصحي بالمنصورة.

6- المعهد الفني الصحي بالزقازيق.

7- المعهد الفني الصحي ببورسعيد.

8- المعهد الفني الصحي بالإسماعيلية.

9- المعهد الفني الصحي ببني سويف.

10- المعهد الفني الصحي بأسيوط.

11- المعهد الفني الصحي بسوهاج.

12- المعهد الفني الصحي بأسوان.

مؤشرات تنسيق المعاهد الفنية

وتأتي مؤشرات تنسيق المعاهد الفنية الصحية 2023 وفق تنسيق العام الماضي، بحد أدنى للثانوية العامة 271 درجة، أي الحاصلين على نسبة مئوية 66.09% أو أعلى، وبالنسبة الثانوي الفني التجاري، بحد أدنى 96.89% أو أعلى، وجاءت المؤشرات الأولية وفق تنسيق العام الماضي للحاصلين على الثانوي الفني الصناعي، بحد أدنى 96.57% أو أعلى.