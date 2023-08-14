في 3 خطوات.. اعرف طريقة التقديم في المعاهد الشرطية الفنية الصحية

عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة والأزهرية، كشفت وزارة الداخلية عن الشروط الخاصة بالتقديم للمعاهد الشرطة الفنية الصحية، وأعلنت فتح الباب أمام المتقدمين بداية من 7 أغسطس الجاري، وحتى الخميس 7 سبتمبر 2023، شرط حصول الطالب على مجموع 60% حد أدنى.

وترصد «الوطن» خطوات التقديم والأوراق المطلوبة.

3 خطوات للتقديم بالمعاهد الصحية الشرطية

1- يتجه الطالب إلى مستشفيات الشرطة المحددة في «مدينة نصر، طنطا، الإسكندرية، وأسيوط».

2- سحب الكراسة الخاصة بالالتحاق بالمعاهد الفنية الشرطية.

3- يُسلم الطالب الكراسة بعد استيفائها في مقر المعهد الفني الصحي الشرطي، بمستشفى الشرطة بمدينة نصر.

شروط التقديم للمعهد

ووضعت وزارة الداخلية عددًا من الشروط الخاصة بالتقديم للمعاهد الصحية الشرطية، منها:

1- ألا تقل درجات الطالب عن 60% في الشهادة الثانوية العامة أو الأزهرية كحد أدنى.

2- مجموع اللغة الإنجليزية لا يقل عن 65%، وأن يراجع الشروط الخاصة بالالتحاق من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg).

3- أن تكون مدة التدريب التي يقضيها الطالب في المعهد 3 أشهر متواصلين، وبعد ذلك تكون الإقامة بنظام التردد اليومي لاستكمال الدراسة في المعهد، ومدتها عامين، يتخرج بعدها الطالب على درجة معاون أمن ثالث.

الأوراق المطلوبة

وحددت وزارة الداخلية الأوراق المطلوبة للتقديم للمعاهد الشرطية الفنية الصحية، كما يلي.

1- فيش جنائي موجه إلى المعهد الفني، و8 صور شخصية 4*6 بخلفية بيضاء.

2- بيان نجاح شهادة الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية، وشهادة ميلاد كمبيوتر.

3- صورة بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بالوالد، وطوابع تأمين صحي وطابع مهن طبية، فضلًا عن شهادة تفيد حسن السير والسلوك من المدرسة التي تخرج منها.