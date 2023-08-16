ضبط 175 حالة إشغال و 100 محضر متنوع في حملات أحياء الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين، ما أسفر عن ضبط 175 حالة إشغال و100 محضر متنوع و30 إنذارًا.

وفي هذا الصدد، شنت أحياء الإسكندرية حملاتها، والبداية مع حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية استهدفت شوارع «عبد القادر الغريانى، الرصافة، سور النادى الأولمبي، الغرفة التجارية، سعد زغلول، المينا الشرقية، صفية زغلول، الشهداء، قنال السويس، جرين، محرم بك»، وأسفرت الحملة عن ضبط 22 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر وغلق منشآتين وتحرير 32 محضرًا متنوعًا و18 إنذارًا، والتحفظ على 220 حالة إشغال متنوع وتحصيل غرامات فورية تقدر بـ24 ألف جنيه.

حملات غرب الإسكندرية

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة للتفتيش على المحال والأسواق شملت بشاير الخير، محور المحمودية، منطقة مينا البصل، شارع المكس، كرموز وأسفرت الحملة عن إعدام 15 كيلو أوعية الومنيوم وتحرير 42 محضر متنوع و12 إنذار، والتحفظ على 20 حالة إشغال متنوع والتحفظ على 200 علبه سجائر.

حملات شرق الإسكندرية

كما شن حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية والمطاعم للتأكد من جودة المنتجات استهدفت الحملة شوارع شعراوي، طريق الحرية لوران، محطة شدس وأسفرت الحملة عن تحرير 26 محضر والتحفظ على 175 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ16 ألف جنيه.

وفي إطار الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، شن حي العجمي برئاسة ا هدي أبو كليلة حملة مكبرة على الفريزة والنباشين وسوق الهانوفيل، قرية النخيل، قطاع أكتوبر، طريق إسكندرية مطروح وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مخازن للفريزة والنباشين ومصادرة كمية كبيرة من الاجولة والتحفظ على 673 حالة إشغال متنوع مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.