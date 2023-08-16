الإمام الطيب ينعى طاهر الحامدي مدير عام مجلة الأزهر سابقا

نعى الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، العالم الجليل الشيخ طاهر الحامدي، مدير عام مجلة الأزهر سابقا، وتقدم بخالص العزاء لأسرة الراحل وتلاميذه، الذي وافته المنية، صباح اليوم الأربعاء.

شيخ الأزهر وطلابه يقدرون جهود الراحل

وقال في بيان له: يقدر شيخ الأزهر وعلماؤه وطلابه، جهود الفقيد الراحل في خدمة الدعوة الإسلامية، ونشر المنهج الأزهري، من خلال إسهاماته في معاونة الباحثين وطلاب العلم، والارتقاء بمجلة الأزهر طوال فترة عمله، وأثره المبارك في التربية الروحية والاستقامة على طريق الله وتعاليم نبيه -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه والأولياء والصالحين من بعدهم.

شيخ الأزهر ينعي أسرة الراحل وتلاميذه

وتقدم الإمام الطيب بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الأسرة الكريمة للفقيد، وإلى تلاميذه ومريديه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل العزيز بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل ما قدمه في خدمة العلم والأزهر في ميزان حسناته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، «إنا لله وإنا إليه راجعون».