نهال عنبر عن لقاء شيخ الأزهر: الزيارة لم تكن تخصني.. وسأرتدي الحجاب في الوقت المناسب

كشفت الفنانة نهال عنبر عن تفاصيل زيارتها لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مؤكدة أنها لم تكن متعلقة بها، وكان لابد من ارتداء الحجاب، احتراما وتوقيرا لفضيلة الإمام، ولمشيخة الأزهر، فلا يصح الدخول إلى المشيخة دون ارتداء الحجاب.

أزمة صديقة وراء زيارتها لشيخ الأزهر

قالت نهال عنبر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الزيارة خاصة بأزمة تمر بها إحدى صديقاتي، وكانت تؤثر عليها نفسيا، فطلبت مني لقاء فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب ليوجه لها النصح والإرشاد، وبالفعل بعد الزيارة عادت لطبيعتها، وانتهت الأزمة، وبالطبع أشكر فضيلة الدكتور على سرعة تحديد الموعد، الذي تم في أقل من 48 ساعة، وكانت مقابلة رائعة، «قمة الفخر الإلتقاء بشيخ الإسلام ومنبر العلم، وبالطبع استفدت شخصيا من المقابلة، وسألت عن العديد من الفتاوى التي كانت تشغلني».

أحافظ على صلاتي

ردا على شائعات ارتدائها الحجاب، أوضحت أنها ليست ضد الحجاب، قائلة: «سأرتديه في الوقت المناسب، لكني أحافظ على صلاتي في مواعيدها، وكل من حولي يعلم ذلك، ويتم وقف التصوير إن جاء وقت الصلاة أثناء تصوير أحد المشاهد، كل المخرجين يعلمون ذلك، فالصلاة فرض أساسي، وأهم من أي عمل فني أو غيره، وبالنسبة للأعمال الخيرية التي أقوم بها، فهي بيني وبين الله، ولا أتوقف عن عمل الخير، تنفيذاً لشرع الله».

لن أعتزل الفن

وقالت «عنبر»، إن شائعة اعتزالي الفن لا أساس لها من الصحة، وأؤكد أنني لن أعتزل الفن نهائيا، وسأظل في تقديم الأدوار سواء في السينما أو التليفزيون أو الإذاعة مدى حياتي، فالتمثيل حياتي التي أعشقها، وسأبدأ تصوير عمل فني جديد للسينما أول سبتمبر، أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، وأفضل أدواري التي تظهر قوة شخصية المرأة، فلا أحب المرأة الضعيفة، سواء في الواقع أو في أدواري.