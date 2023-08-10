الفنانة نهال عنبر تكشف تفاصيل المقابلة مع شيخ الأزهر.. ما السبب؟

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو نقابة المهن التمثيلية، عن تفاصيل زيارتها إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في مكتبه بمقر المشيخة.

نهال عنبر تكشف تفاصيل زيارة شيخ الأزهر

وقالت نهال عنبر لـ«الوطن»، إنّ زيارتها لشيخ الأزهر لا علاقة لها بشيء يخص النقابة، لكنها حرصت على زيارتها من أجل التحضير لتقديم عمل خيري مع الأزهر برفقة مجموعة من أصدقائها».

نهال عنبر ترحب باستقبال شيخ الأزهر

وأشادت الفنانة نهال عنبر باستقبال شيخ الأزهر لها بحفاوة شديدة، قائلة: «شخص في منتهي الرقي ومتعاون لأقصى درجة».