البورصة تربح 8 مليارات جنيه في منتصف التعاملات بدعم مشتريات المصريين

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 16-8-2023 خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم، حيث ربحت البورصة المصرية 8 مليارات جنيه بدعم مشتريات المصريين، وسجل رأس المال السوقي 1.227.599 تريليون جنيه في منتصف تعاملات جلسة اليوم.

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1%، في منتصف التعاملات عند مستوى 18145.08 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.79% عند مستوى 3667.72 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.74%

وأظهرت أخبار البورصة المصرية، صعود مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.74%، عند مستوى 5407.31 نقطة.