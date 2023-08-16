رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

البورصة تربح 8 مليارات جنيه في منتصف التعاملات بدعم مشتريات المصريين

كتب:

سعيد رمضان
01:49 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 16-8-2023 خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم، حيث ربحت البورصة المصرية 8 مليارات جنيه  بدعم مشتريات المصريين، وسجل رأس المال السوقي 1.227.599 تريليون جنيه في منتصف تعاملات جلسة اليوم.

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1%، في منتصف التعاملات عند مستوى 18145.08 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.79% عند مستوى 3667.72 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.74%

وأظهرت أخبار البورصة المصرية، صعود مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.74%، عند مستوى 5407.31 نقطة.

اقرأ المزيد:

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في بداية التعاملات اليومية

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في مستهل التعاملات 

أخبار البورصة المصرية.. 12 مليار جنيه مكاسب سوقية مع نهاية التعاملات

مؤشرات البورصة المصرية.. مكاسب سوقية تصل لـ11 مليار جنيه بمنتصف التعاملات
بقلم سعيد رمضان