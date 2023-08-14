ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في مستهل التعاملات 

شهدت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل التعاملات صعودا جماعيا، وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.25% مسجلا 7-901 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.09% إلى 3602 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.2% عند 5335 نقطة، وفقا لبيانات البورصة المصرية في تعاملات اليوم الاثنين 14-8-2023.

مؤشرات البورصة المصرية

وبحسب شاشة مؤشرات البورصة المصرية فإنّ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة سجل 1.214 تريليون جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 787.7 ألف جنيه و91.4 ألف جنيه على التوالي، في حين قصد العرب البيع بصافي قيمة بلغت 879.2 ألف جنيه، وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 86.5 مليون جنيه والكمية 19.8 مليون ورقة منفذه 3.3 ألف عملية.

اختتمت مؤشرات البورصة أمس الاحد على أداء صاعد

واختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس على أداء صاعد، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.82% ليغلق عند 17856 نقطة، و أغلق مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 على ارتفاع بنسبة 0.55% إلى 3599 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.72% عند 5324 نقطة، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 1.214 تريليون جنيه، وتوجه المستثمرون المصريون والعرب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 13.5 مليون جنيه و2.8 مليون على التوالي، في حين قصد الأجانب الشراء بصافي قيمة بنحو 16.3 مليون جنيه.