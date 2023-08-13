مؤشرات البورصة المصرية.. مكاسب سوقية تصل لـ11 مليار جنيه بمنتصف التعاملات

تواصل مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها في منتصف تعاملات اليوم الأحد 13-8-2023، ليسجل مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» ارتفاع بنسبة 0.42%، عند مستوى 17785.09 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.37% عند مستوى 3592.87 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

مؤشرات البورصة المصرية

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.51%، عند مستوى 5313.94 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية.. قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 930.5 مليون جنيه، من خلال التداول على 356.4 مليون سهم، عبر تنفيذ 37.846 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 11 مليار جنيه، مسجلًا في نهاية الجلسة 1.213 تريليون جنيه، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

فعالية ترويجية بمدينة العلمين الجديدة

كانت البورصة المصرية، قد نظمت فعالية ترويجية بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، وذلك بهدف الترويج لسوق المال، والتعريف بأنشطة البورصة، ومزايا الاستثمار في سوق الأوراق المالية.

أهمية صناديق الاستثمار المتخصصة

وشهدت فعالية البورصة الترويجية تسليط الضوء على أهمية صناديق الاستثمار المتخصصة، ودورها كأوعية استثمارية متنوعة متاحة أمام المستثمرين لدعم قدراتهم على اتخاذ القرار، والوسيلة الاستثمارية الأنسب لتعظيم حجم استثماراتهم في سوق المال.