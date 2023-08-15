ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في بداية التعاملات اليومية

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث صعد المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.12% ليسجل 17918.85 نقطة، كما صعد مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.41% إلى 3650 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.26% عند 5374 نقطة.

مؤشرات البورصة المصرية تكشف ارتفاع رأس المال السوقي

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 1.216 تريليون جنيه، وسط توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 17.5 مليون جنيه و9.7 مليون على التوالي، في حين توجه المصريون نحو البيع بصافي قيمة بلغت 27.1 مليون جنيه، وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 590.6 مليون جنيه والكمية 160.4 مليون ورقة منفذة على 16.6 ألف عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، أغلقت تعاملات أمس الإثنين على ارتفاع، وشهد المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعا بنسبة 0.23% مسجلا 17897 نقطة، كما أغلق مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 على ارتفاع بنسبة 0.99% إلى 3635 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.67% عند 5360 نقطة.