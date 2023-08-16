رابط نتائج التوجيهي في الأردن 2023.. تعرف على الخطوات

بعد انتهاء العام الدراسي، وإعلان النتائج لجميع الصفوف الدراسية، يرغب العديد من الطلاب وأولياء في معرفة رابط نتائج التوجيهي في الأردن 2023، في محاولة للاطمئنان على الطلاب ومعرفة مسار مستقبلهم الأكاديمي، وأعلنت وزارة التربية والتعليم، عن موعد إعلان وظهور رابط نتائج التوجيهي في الأردن 2023،يوم الخميس 18 أغسطس 2023، وذلك بعد طول انتظار دام لأكثر من شهر.

وصرحت الوزراة عن وجود خيارات متعددة، يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلالها، ومنها رابط نتائج التوجيهي في الأردن 2023 بكل سهولة ويسر، وتستعرضها«الوطن» على النحو التالي.

رابط نتائج التوجيهي في الأردن 2023

ويمكن للطلاب الحصول على نتائج الامتحانات من خلال رابط نتائج التوجيهي في الأردن 2023، بعد زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية، من خلال الضغط هنا.

رابط نتائج التوجيهي في الأردن 2023.. خطوات بسيطة

وشرحت وزارة التربية والتعليم الأردنية، إجراءات الاستعلام عن رابط نتائج التوجيهي في الأردن 2023، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- يقوم الطالب الراغب في معرفة نتائج التوجيهي في الأردن 2023، بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية.

- ينقر الطالب على أيقونة نتائج توجيهي الأردن 2023.

- يقوم الطالب باختيار القسم الذي درسه خلال العام «علمي، أدبي، طبيعي، طب».

- يدخل الطالب اسمه الثلاثي ورقم الجلوس.

- يقوم بالضغط على عرض النتيجة.

- وفي النهاية تظهر للطالب النتيجة بمعلوماته الشخصية ونسبة النجاح أو الرسوب.