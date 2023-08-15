7 معلومات عن الأمير هاشم بن عبدالله؟.. شغل منصب نائب ملك الأردن في سن 18

بعد أن أدى الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، اليمين الدستورية كنائب للملك الأردني عبد الله الثاني، يرغب الكثير في معرفة أبرز المعلومات عن الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، إذ أنه أول تكليف يعهد به الملك عبدالله الثاني للأمير هاشم، بعد أن أتم الـ18 عاما.

وفي هذا السياق، ترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن الأمير هاشم بن عبدالله، الذي شغل عدة تساؤلات على منصات السوشيال ميديا عقب تنصيبه نائب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في عمره الذي لم يناهز الـ20 عاما، ضمن الموضوعات التي تهم القارئ علي مدار الـ24 ساعة

معلومات عن الأمير هاشم بن عبدالله

من أبرز المعلومات عن الأمير هاشم بن عبدالله، أنه ولد في 30 يناير 2005، يبلغ من العمر 18 عاما، يأتي في المرتبة الثانية لأبناء الملك عبدالله والملكة رانيا الذكور.

يصادف يوم مولده يوم ميلاد الملك عبد الله الثاني في 30 يناير من كل عام.

تخرج الأمير هاشم بن عبدالله، قبل أشهر قليلة في مدرسة كينجز أكاديمي بمأدبا، بعد اجتيازه مرحلة الثانوية العامة.

أول ظهور للأمير هاشم بن عبدالله

ظهر الأمير هاشم بن عبد الله نجل ملك الأردن عبد الله الثاني بالملابس العسكرية للمرة الأولى، أثناء جلوسه خلال الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية بمناسبة الذكرى الأولى على مرور 100 عام على تأسيس دولة الأردن عام 2021، بحسب الصحف الأردنية.

وظهر الأمير هاشم بن عبدالله في حفل زفاف شقيقه ولي العهد الأمير الحسين، وهو يرافق الأميرة رجوة خالد السيف خطيبة الأمير الحسين إلى القصر لعقد القران.

وفي عام 2022، حضر الأمير هاشم بن عبدالله سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان.

سميا من المؤسسات والمراكز الأردنية باسم الأمير هاشم بن عبدالله، مثل مدرسة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني الثانوية العسكرية في منطقة المدورة، ومستشفى الأمير هاشم بن عبد الله الثاني في منطقة العقبة.