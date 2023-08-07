سفير الأردن لدى مصر: يوجد إرادة وتصميم على استمرار التكامل بين القاهرة وعمان

أكد السفير أمجد العضايلة سفير الأردن لدى مصر، أن هناك إرادة وتصميم على استمرار التكامل بين مصر والأردن، واستمرار الحديث عن التكامل بين البلدين في مختلف الصناعات ومستوى متعدد الأطراف، منوها بأن العلاقات قوية وروابط الأخوة مستمرة.

العلاقات بين مصر والأردن تتسم بالتعاون

أضاف «العضايلة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة «سي بي سي»، أن العلاقات بين مصر والأردن، تتسم بالتعاون في مختلف المجالات، وفي استمرارية لنهج الذي اتبعه البلدين من خلال إقامة مؤتمرات اللجنة التحضرية المشتركة بين مصر والأردن، مؤكدا أنها أكثر لجنة منتظمة في الحضور بالعالم العربي.

العلاقات تستهدف تحقيق التكامل بين البلدين

وتابع: «هناك استمرار لتقوية العلاقات والاقتصاد والعلاقات تستهدف تحقيق التكامل بين البلدين، والعلاقات قوية على أساس روابط تاريخية متينة وتنظيم العمالة لتخدم كل القطاعات الانتاجية الأردنية وزيادة حركة التجارة بين البلدين».