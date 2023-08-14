سفير الأردن: من المصلحة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ناجزة غير منقوصة

أكد السفير أمجد العضايلة سفير الأردن في القاهرة، أن هناك آلية تنسيقية ثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، تجتمع بشكل دوري على مستوى القادة أو وزراء الخارجية، أو حتى المستوى الأمني، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لنا.

إقامة دولة فلسطينية مستقلة ناجزة غير منقوصة

وأوضح السفير أمجد العضايلة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، أن من مصلحتنا إقامة دولة فلسطينية مستقلة ناجزة غير منقوصة السيادة وفق قرارات الشرعية الدولية، مشددا على أن هذا ما أكد عليه بيان اليوم الختامي في قمة العلمين.

القضية الفلسطينية هي القضية المركزية

وشدد السفير أمجد العضايلة، على أن اتخاذ أي خطوات لبدء عملية سلام يجب أن تكون جادة ولا تقبل القسمة، قائلا: «رغم ما مرت به المنطقة العربية خلال العقدين الماضين ولكن بقت القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، والكل يدرك أنه لا سلام دائم في المنطقة دون اعطاء الحقوق الكاملة للشعب الفلسطينية وهذا أمر أصبح بديهي».

واستكمل: «القضية الفلسطينية تأخذ جل الاهتمام العربي على مستوى المسئولين المصريين أو الاردنيين، وتعطى الزخم الكافي لأننا ندرك خطورة استمرار الوضع ودون الحل ستبقى المشاكل والتوتر في المنطقة».