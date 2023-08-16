محلل سياسي: أسعار الكهرباء ستختلف بعد تشغيل محطة الضبعة النووية بمطروح

قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفعت، إن محطة الضبعة النووية حلم تاريخي للمصريين، ويعمل بها 13 عالما جرى تدريبهم في روسيا من ضمن 45 خبيرا بالعالم كله، موضحا أن المحطة عبارة عن 4 مفاعلات كل واحد 1200 ميجا، 4800 ميجا للمحطة، حوالي 28 مليار دولار التكلفة الإجمالية.

محطة الضبعة النووية من الجيل الثالث

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية آية جمال الدين، على شاشة «dmc» أن محطة الضبعة النووية من الجيل الثالث وهي من أأمن المحطات النووية في العالم، وقادرة على تحمل طائرة 400 طن تدخل بسرعة 150 كيلوجراما بدون خسائر.

وأشار إلى أن المحطة سيعمل بها 1400 خبير ومهندس من المصريين، وتنتج كيلو وات الكهرباء بأقل من 25 قرشا، وبعد عمل المحطة أسعار الكهرباء من الوارد أن تتغير، خصوصا الكهرباء للمصانع لاحتواء هذه المنطقة على الكثير من المصانع.

الرؤية الشاملة لمطروح

وتابع أن الرؤية الشاملة للدولة تجاه مطروح والمناطق المحيطة لها لا ينبغي أن تظل أكثر بدون وجود الدولة والتنمية الشاملة، خصوصا مع توافر الشواطئ الساحلية المميزة والمزارات السياحية والملاهي والمنتجعات والمناطق الخاصة بالترفيه والأسواق السياحية والأسواق والحمامات العلاجية، فهي منطقة خصبة للإستثمارات.