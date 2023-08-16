رئيس حزب الاتحاد: غرب مصر يشهد أكبر عملية تنموية و«مطروح» وجهة استثمارية

أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد أن غرب مصر يشهد أكبر عملية تنموية بفضل المشروعات العملاقة التي أطلقتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، ما انعكس على جودة حياة المواطنين هناك، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات ستحقق المزيد من التنمية وتسهم في زيادة معدلات التشغيل لجميع أبناء محافظة مطروح.

مطروح تتمتع بإمكانيات كبيرة على جميع المستويات

وأضاف في تصريحات صحفية أن محافظة مطروح تتمتع بإمكانيات كبيرة على جميع المستويات، كما تتميز بتنوع نشاطها الاقتصادي بين زراعي وسياحي وتعديني، والذي ساعد الدولة على الاستفادة من تلك المقدرات الهائلة في إقامة المشروعات الاستثمارية السياحية والتنموية بالمحافظة بعد عقود من التهميش غير المبرر.

وأوضح أن مطروح تمثل قاطرة التنمية ومستقبل الاستثمار في غرب مصر، مشيدًا بما جرى إنجازه من مشروعات على أرضها، تمثلت في إنشاء بنية تحتية قوية عبر تنفيذ أكبر شبكة طرق وتطوير طريق الإسكندرية – مطروح، إضافة إلى مشروع محور الضبعة وطريق سيوة الواحات، ليخلق فرص عمل جديدة ويساعد على إقامة المزيد من المشروعات التنمية في المستقبل، وهو ما يعود بالنفع على قاطني الصحراء الغربية.

مدينة العلمين الجديدة

وأشاد بالإنجاز الكبير الذي سطرته الدولة المصرية في مدينة العلمين الجديدة، وتحويلها من منطقة بها أكثر من 21 مليون لغم، إلى واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، مشيرًا إلى أن تلك البقعة الساحرة من أرض مصر، حظيت بالعديد من المشروعات القومية التي لها مردود كبير على الاقتصاد المصري بوجه عام.

وأوضح أن استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم، تتمثل في إقامة مشروعات في كل بقعة من أرض الوطن، وأهمها ما نشهده من مشروعات في أقصى الشمال وأقصى الجنوب وأقصى الشرق وأقصى الغرب.