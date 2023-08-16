إزالة 264 لافتة إعلانية مخالفة بشوارع وميادين الشرقية

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

إزالة 264 لافتة إعلانية مخالفة بالشوارع والميادين

وفى هذا الإطار أشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، إلى أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة، 264 إعلانا مخالفا وبدون ترخيص خلال الأسبوعين الماضيين كالتالي:

12 إعلانا بمركز ومدينة بلبيس.

8 إعلانات بمركز ومدينة أولاد صقر.

6 إعلانات بمركز ومدينة كفر صقر.

61 إعلانا بمركز ومدينة منيا القمح.

13 إعلانا بمركز ومدينة فاقوس.

7 إعلانات بمركز ومدينة الحسينية.

10 إعلانات بمدينة القرين.

13 إعلانا بمركز ومدينة الإبراهيمية.

18 إعلانا بمركز ومدينة الزقازيق.

6 إعلانات بمركز ومدينة ديرب نجم.

23 إعلانًا بحي ثانِ الزقازيق.

63 إعلانا بمركز ومدينة أبو كبير.

11 إعلانًا بمركز ومدينة أبو حماد.

7 إعلانات بمدينة القنايات.

6 إعلانات بمركز مدينة صان الحجر.

ويأتى هذا في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام، وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة

وأكد محافظ الشرقية، أنّ هذه الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل حسم، وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، وذلك وفق الضوابط التنظيمية للائحة الإعلانات، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.