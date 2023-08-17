«التعليم العالي» تكشف موعد انتهاء تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية

قال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن موعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية 2023 والراغبين في الالتحاق بالكليات للسنة الدراسية 2023-2024، سيكون يوم السبت الموافق 19 أغسطس، لافتا إلى أنه تم بدء تسجيل رغبات المرحلة الثانية منذ يوم الثلاثاء الموافق 15 من الشهر نفسه.

الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية:

- الحد اﻷدنى للشعب العلمية في تنسيق المرحلة الثانية 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98% بعدد طلاب 259445.

- الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% بعدد الطلاب 90688.

كليات المرحلة الثانية أدبي

- كلية التربية الرياضية.

- كلية التربية.

- كلية التربية للطفولة المبكرة.

- كلية الخدمة الاجتماعية.

- كلية السياحة والفنادق.

- كلية التربية تعليم ابتدائي.

- كلية التجارة.

- كلية الآداب.

- كلية الحقوق.

- كلية دار العلوم.

- كلية الاقتصاد المنزلي.

- كلية التربية النوعية.