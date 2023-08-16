من جبل الدكرور إلى كهف الملح.. خريطة السياحة العلاجية في مطروح

«يا ساكني مطروح جينا في بحركم، الناس تيجي وتروح وأنا عاشقة حبكم» كلمات مقتطفة من أغنية الفنانة ليلي مراد وهي تجلس على إحدى صخور شواطئ مدينة مرسى مطروح خلال فيلمها الشهير «شاطئ الغرام» توصف بها جمال المحافظة التي تتمتع بسحر طبيعي في أماكنها، خاصة السياحة العلاجية.

السياحة العلاجية بمطروح

مرسى مطروح من أهم المحافظات المعروفة بالسياحة العلاجية العالمية، نظرًا لجوها الجاف الخالي من الرطوبة وما تحتويه تربتها من رمال وطمي صالح لعلاج الأمراض العديدة، فمدينة سيوة تحتل موقع الصدارة من بين الأماكن المثلى للسياحة العلاجية والاستشفاء الطبيعي في مصر، وتتميز بالهدوء الساحر واعتدال درجات الحرارة.

جبل الدكرور

تحتوي مدينة سيوة على عدد من الأماكن العلاجية مثل جبل الدكرور الذي له أهمية علاجية في الأمراض الروماتيزمية وآلام المفاصل والشعور العام بالضعف والوهن، ويقوم على العلاج شيوخ متخصصون في طمر الجسم بالرمال «العلاج بالدفن» لفترات تتراوح بين ربع الساعة ونصف الساعة يومياً على امتداد أسبوعين في أشهر الصيف، وفقاً لما ذكرته الهيئة العامة للاستعلامات عبر موقعها الرسمي.

العيون الساخنة

يوجد أيضاً في واحة سيوة العيون الساخنة التي تعرف بعيون المياه المعدنية التي تستخدم للعلاج الطبيعي من عدة أمراض مثل الصدفية وأمراض الجهاز الهضمي والأمراض الروماتيزمية وتستخدم في علاج الكثير من الأمراض الجلدية ومشاكل البشرة، وأشهر هذه العيون هو بئر كيغار التي تبلغ درجة حرارة مائها 67 مئوية وبتحليل مياه هذه البئر وجد أنَّها تحتوي على عدة عناصر معدنية وكبريتية.

كهف الملح

يوجد في مرسى مطروح «كهف الملح» الذي يعد من أهم الأماكن في خريطة السياحة العلاجية ويساعد على التخلص من الطاقة السلبية في الجسم والحفاظ على الطاقة الإيجابية، ويوجد في القرية البدوية، كما أنَّه يعد أحد أهم المقاصد السياحية.

يعد كهف الملح عبارة استشفاء طبيعي مكون من الملح الصخري المستخرج من صحراء مصر الغربية وواحه سيوة، وهذا الملح دون غيره يحتوى على أكثر من 80 مادة من المواد الطبيعية النادرة الوجود، كما أنَّه يحتوى على عناصر اليود والبروم والماغنسيوم والحديد والصوديوم والبوتاسيوم.

المشروعات القومية بمحافظة مطروح

وشهدت محافظة مطروح تنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات أخرى لتحسين حياة المواطنين، ومنها شبكة الطرق المقامة على أعلى مستوى، ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور بالساحل الشمالي الغربي، لضمان سهولة الحركة والتنقل للمواطنين، وأبرز هذه المشروعات تطوير الطريق الدولي الساحلي وإنشاء مسارات بديلة تخفف من هذا الزحام.