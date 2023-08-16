«التعليم العالي» تنشر قائمة معاهد الإعلام الخاصة المعتمدة.. اعرفها

مع بدء المرحلة الثانية من التنسيق، والتي تستمر حتى السبت المقبل، نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قوائم المعاهد الخاصة العالية المعتمدة للإعلام، تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور بدلًا من استنزاف الوقت في البحث والتحري عن المعاهد المعتمدة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المعاهد الخاصة العالية المعتمدة للإعلام تضم 19 معهدًا، وتستعرض «الوطن» فى السطور التالية تلك المعاهد المعتمدة ضمن الخدمات التي تُقدّمها للقراء وهي كالتالي:

قائمة المعاهد الخاصة العالية المعتمدة للإعلام

- المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بـ6 أكتوبر.

- المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث بالتجمع الخامس.

- المعهد الدولي العالي للإعلام بمدينة الشروق.

- معهد الجزيرة للإعلام وعلوم الاتصال بالمقطم.

- معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة.

- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر.

- المعهد العالي للدراسات الأدبية بكينج مريوط في الإسكندرية.

- المعهد العالي للدراسات النوعية في الجيزة.

- معهد سيناء العالي للدراسات النوعية في العريش المقر المؤقت الإسماعيلية.

- أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر.

- المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا.

تنسيق المرحلة الثانية تستمر حتى السبت القادم

وانطلق تنسيق المرحلة الثانية 2023 أمس، ويستمر حتى السبت المقبل 19 أغسطس، حيث سيتم قبول 350 ألفًا و133 طالبًا وطالبة، بحسب ما أعلنت وزارة التعليم العالي، وسجل نحو 105 آلاف طالب وطالبة رغباتهم في أول أيام المرحلة الثانية للتنسيق.