«التعليم العالي» تعلن آخر موعد لتسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن آخر يوم لتسجيل رغبات المرحلة الثانية 2023، سيكون يوم السبت المقبل الموافق 19 أغسطس الجاري، عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023-2024.

الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2023

ويتاح التسجيل وتعديل الرغبات حتى آخر يوم للتسجيل أمام طلاب المرحلة الثانية 2023 بالشعبتين العلمية والأدبية بحد أدنى 250 درجة للشعب العلمية (علوم ورياضة) و238 درجة للشعبة الأدبية، وبلغ عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية حتى اليوم الأربعاء نحو 105 آلاف طالب وطالبة، بحسب بيان للوزارة.

مواعيد تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية 2023

وأكدت الوزارة جاهزية معامل الحاسب الآلي المتوفرة بالجامعات الحكومية من الـ9 صباحًا وحتى الـ3 عصرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني، لافتة إلى انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

أعلنت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى 2023، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية للمرحلة الثانية 2023، كما أعلنت الأماكن المتاحة للشعبة الأدبية 2023.