إصابة 6 أشخاص في تصادم أتوبيس وسيارة نصف نقل بسوهاج

أصيب 6 أشخاص اليوم، في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نصف نقل، على الطريق في منطقة المصانع بمدينة سوهاج الجديدة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وقوع حادث تصادم في منطقة المصانع

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة سوهاج الجديدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم في منطقة المصانع ووجود مصابين، وجرى تحرير المحضر اللازم.

وبالفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين «أتوبيس» وسيارة «نصف نقل» في منطقة المصانع، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص، دفعت مرفق الإسعاف بعد سيارات لنقل المصابين إلى المستفى، والوقوف على حالتهم الصحية وتأكيد تلقيهم الرعاية اللازمة، وجرى رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

أسماء المصابين في الحادث

ونتج عن الحادث إصابة كل من:

- «ر. م . ش» 30 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى.

- «أ. ع. م» 23 عاما، مصاب بشتباه كسر في الحوض.

- «ع. ي. ع» 20 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

- «ع. ع. ع» 12 عاما، مصاب بسحجات وكدمات.

- «خ. ع. أ» 15 عاما، مصاب بسحجات وكدمات.

- «ا. خ . ع» 30 عاما، مصاب بكدمات في القدمين.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.